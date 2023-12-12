Финляндия может продолжить закрытие границы с рф после 13 декабря

Правительство рассмотрит возможность продления закрытия всех КПП.

Правительство Финляндии намерено принять решение о том, продолжать ли временное закрытие всех КПП на границе с рф после 13 декабря. Об этом пишет Yle.

Последним на границе с рф закрыли КПП "Райя-Йоосеппи" в Лапландии, действие этого распоряжения должно завершиться в ночь со среды на четверг.

По финскому законодательству, решения по границе должны оглашаться по меньшей мере в сутки до изменений, поэтому оно ожидается во вторник.

Напомним, что Финляндия перестала пускать в страну людей на велосипедах из рф.

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