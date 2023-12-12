Палата представителей США одобрила запрет на импорт российского урана: детали

Импорт в США российского низкообогащенного урана, используемого в ядерном топливе, будет запрещен.

Палата представителей Соединенных Штатов Америки 11 декабря приняла закон о запрете импорта урана из россии для атомных электростанций. Об этом сообщает The Hill.

Так, импорт в США российского низкообогащенного урана, используемого в ядерном топливе, будет запрещен. Запрет вступит в силу через 90 дней, когда закон станет законом.

В то же время он позволяет отменить принятый запрет в случае, если не будет других источников урана для поддержки работы ядерных реакторов, говорится в материале.

Большинство урана, питающего американские электростанции, импортируется, и около 12% этого импорта в 2022 году поступило из рф, свидетельствуют данные Управления энергетической информации США.

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