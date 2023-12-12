Палата представників США схвалила заборону імпорту російського урану: деталі

Імпорт до США російського низькозбагаченого урану, який використовується в ядерному паливі, буде заборонений.

Палата представників Сполучених Штатів Америки 11 грудня ухвалила закон про заборону імпорту урану з росії для атомних електростанцій. Про це повідомляє The Hill.

Так, імпорт до США російського низькозбагаченого урану, який використовується в ядерному паливі, буде заборонений. Заборона набуде чинності через 90 днів, коли законопроєкт стане законом.

Водночас він дозволяє скасувати прийняту заборону у разі, якщо не буде інших джерел урану для підтримки роботи ядерних реакторів, йдеться у матеріалі.

Більшість урану, який живить американські електростанції, імпортується, і близько 12% цього імпорту у 2022 році надійшло із рф, свідчать дані Управління енергетичної інформації США.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.