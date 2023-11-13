Финляндия ввела запрет на въезд из рф

Из-за наплыва нелегалов Финляндия с 9 ноября ввела запрет на границе с рф.

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В течение последних месяцев на пограничные пункты Юго-Восточной Финляндии поступило чрезвычайное количество лиц, чьи проездные документы не соответствовали требованиям, сообщает Пограничная охрана. С начала августа таких лиц прибыло 91, они представляют граждан третьих стран, которые транзитом путешествовали через россию и не были гражданами страны или Украины. Пограничная служба Финляндии с 9 ноября запретила въезд людям, которые едут на велосипеде через пункты пропуска на границе с рф.

Эти лица обратились за убежищем в Финляндии. Проблема заключается в том, что пришельцы не имели необходимой визы для въезда. Ранее российские власти не позволяли выезд из россии в финские пограничные пункты, если не имелись необходимые документы. Однако ситуация изменилась, по крайней мере, на границе Юго-Восточной Финляндии, сообщает пограничная служба.

Финская пограничная служба считает, что некоторые лица намеренно попадают в Финляндию без надлежащих документов для въезда, и подозревает, что это может быть связано с международной преступностью.

Представитель пограничной службы Матти Питкянийтти отметил, что это может представлять преступление, поскольку организаторам помогли попасть в Финляндию лицам без легальных документов.

"Согласно Уголовному кодексу, в организации незаконного въезда виновно лицо, которое, помимо прочего, организует перевозку лица, которое пытается въехать в Финляндию без легальных документов. Вот о каком виде преступления идет речь. Другими словами, эти люди не только прибыли к границе своими силами, но им помогли туда добраться", - говорит Питкянийтти.

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