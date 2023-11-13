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  1. В Украине

Начался прием заявок на включение в верифицированные экспортеры по новому критерию по валютной выручке

15:31, 13 ноября 2023
Заявки от предпринимателей принимаются в Государственный аграрный реестр.
Начался прием заявок на включение в верифицированные экспортеры по новому критерию по валютной выручке
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Министерство аграрной политики и продовольствия сообщило, что с 13 ноября начался прием заявок от предпринимателей в Государственный аграрный реестр (ГАР) на включение в списки верифицированных экспортеров агропродукции по новым расширенным критериям.

Согласно постановлению Правительства № 1174 о расширении критериев, для подачи заявки в ГАР предприниматель в период с 23.02.2022 по 27.10.2023 включительно осуществил экспорт товаров, получил не менее 40 млн грн валютной выручки, согласно которой был завершен валютный контроль, что подтверждается письмом из банка.

Кроме того, согласно новым критериям:

- предоставляется доступ к процедуре верификации предпринимателям, зарегистрированным в качестве плательщиков налога на добавленную стоимость после 23 февраля 2022 года;

- У предпринимателя нет налогового долга по платежу 21081000 «Пеня за нарушение сроков расчетов в сфере ВЭД»;

- в отношении предпринимателя не составлялся акт ГНС об отсутствии по месту юридической регистрации при проверке соблюдения валютного законодательства.

С текстами приказов и списком проверенных предпринимателей можно ознакомиться на сайте Министерства.

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