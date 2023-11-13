Начался прием заявок на включение в верифицированные экспортеры по новому критерию по валютной выручке

Заявки от предпринимателей принимаются в Государственный аграрный реестр.

Министерство аграрной политики и продовольствия сообщило, что с 13 ноября начался прием заявок от предпринимателей в Государственный аграрный реестр (ГАР) на включение в списки верифицированных экспортеров агропродукции по новым расширенным критериям.

Согласно постановлению Правительства № 1174 о расширении критериев, для подачи заявки в ГАР предприниматель в период с 23.02.2022 по 27.10.2023 включительно осуществил экспорт товаров, получил не менее 40 млн грн валютной выручки, согласно которой был завершен валютный контроль, что подтверждается письмом из банка.

Кроме того, согласно новым критериям:

- предоставляется доступ к процедуре верификации предпринимателям, зарегистрированным в качестве плательщиков налога на добавленную стоимость после 23 февраля 2022 года;

- У предпринимателя нет налогового долга по платежу 21081000 «Пеня за нарушение сроков расчетов в сфере ВЭД»;

- в отношении предпринимателя не составлялся акт ГНС об отсутствии по месту юридической регистрации при проверке соблюдения валютного законодательства.

С текстами приказов и списком проверенных предпринимателей можно ознакомиться на сайте Министерства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.