Кабмін вводить нові правила для експорту агропродукції в умовах воєнного стану

Нові правила повинні унеможливити зловживання та порушення законодавства під час експорту агропродукції.

Фото: finbalance.com.ua

Кабінет міністрів України схвалив постанову № 1132 «Про реалізацію експериментального проекту з верифікації суб’єктів агропромислового комплексу в умовах воєнного стану». Документ змінює правила експорту аграрної продукції, передає Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Нові правила повинні унеможливити зловживання та порушення законодавства під час експорту агропродукції. А також захистити права агропідприємців, які дотримуються законодавства щодо експорту.

Буде сформований перелік верифікованих суб’єктів агропромислового комплексу, які здійснюють експорт товарів. Зокрема, зернових, олійних і продуктів переробки.

Підприємець для включення в перелік експортерів повинен відповідати 4 критеріям:

Бути платником ПДВ на момент подачі заявки на експорт та станом на 23 лютого 2022 року.

Не мати податкового боргу з повернення валютної виручки.

Щодо підприємця не складався акт ДПС про відсутність за місцем юридичної реєстрації при перевірці дотримання валютного законодавства.

Підприємець має документальне підтвердження від банку, з яким працює, що з 23 лютого 2022 року по 27 жовтня 2023 року він провів хоча б одну успішну експортну операцію, по якій було повернення валютної виручки.

Для включення в перелік верифікованих експортерів, підприємець по-перше, має зареєструватись в ДАР, якщо він там ще не зареєстрований. По-друге, отримати лист підтвердження з банку щодо проведення успішної експортної операції. І третім кроком - подати заявку в ДАР, де вказати код платника ПДВ та додати скан копію листа з банку.

Рішення про включення в перелік експортерів буде ухвалено протягом 3 робочих днів після подачі заявки.

Оновлення відомостей про агропідприємців, які включені до переліку верифікованих суб’єктів, здійснюватиметься щодня.

Постанова набирає чинності через 10 днів з дня опублікування. Тобто з 10 листопада. До того часу митниця здійснює оформлення експорту за звичними процедурами, які діяли сьогодні.

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