Кабмін вводить нові правила для експорту агропродукції в умовах воєнного стану

Кабінет міністрів України схвалив постанову № 1132 «Про реалізацію експериментального проекту з верифікації суб’єктів агропромислового комплексу в умовах воєнного стану». Документ змінює правила експорту аграрної продукції, передає Міністерство аграрної політики та продовольства України.
Нові правила повинні унеможливити зловживання та порушення законодавства під час експорту агропродукції. А також захистити права агропідприємців, які дотримуються законодавства щодо експорту.
Буде сформований перелік верифікованих суб’єктів агропромислового комплексу, які здійснюють експорт товарів. Зокрема, зернових, олійних і продуктів переробки.
Підприємець для включення в перелік експортерів повинен відповідати 4 критеріям:
Бути платником ПДВ на момент подачі заявки на експорт та станом на 23 лютого 2022 року.
Не мати податкового боргу з повернення валютної виручки.
Щодо підприємця не складався акт ДПС про відсутність за місцем юридичної реєстрації при перевірці дотримання валютного законодавства.
Підприємець має документальне підтвердження від банку, з яким працює, що з 23 лютого 2022 року по 27 жовтня 2023 року він провів хоча б одну успішну експортну операцію, по якій було повернення валютної виручки.
Для включення в перелік верифікованих експортерів, підприємець по-перше, має зареєструватись в ДАР, якщо він там ще не зареєстрований. По-друге, отримати лист підтвердження з банку щодо проведення успішної експортної операції. І третім кроком - подати заявку в ДАР, де вказати код платника ПДВ та додати скан копію листа з банку.
Рішення про включення в перелік експортерів буде ухвалено протягом 3 робочих днів після подачі заявки.
Оновлення відомостей про агропідприємців, які включені до переліку верифікованих суб’єктів, здійснюватиметься щодня.
Постанова набирає чинності через 10 днів з дня опублікування. Тобто з 10 листопада. До того часу митниця здійснює оформлення експорту за звичними процедурами, які діяли сьогодні.
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