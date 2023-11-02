У Києві зеленою гілкою метро тепер курсує потяг із отриманих від Варшави вагонів

Загалом в якості благодійної допомоги столиця Польщі передала Києву 60 вагонів метро.

Джерело фото: Віталій Кличко

У середу, 1 листопада, на зелену гілку столичного метро виїхав потяг із вагонів, які Київ отримав від Варшави. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, загалом в якості благодійної допомоги столиця Польщі передала Києву 60 вагонів метро.

«Фахівці КП "Київський метрополітен" проводять усі необхідні експертизи вагонів. І частину ще додадуть до рухомого складу столичного метро. А частину використають як технічних донорів для капітальних ремонтів вагонів київської підземки», - розповів Кличко.

«Проїхався в цьому потязі. Вагони зручні і гарні …

Дякую за допомогу нашим польським друзям і, зокрема, меру Варшави Рафалу Тшасковському», - зазначив мер.

Джерело фото: Віталій Кличко

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