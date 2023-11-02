В Киеве по зеленой ветке метро теперь курсирует поезд из полученных от Варшавы вагонов

Всего в качестве благотворительной помощи столица Польши передала Киеву 60 вагонов метро.

Источник фото: Виталий Кличко

В среду, 1 ноября, на зеленую ветку столичного метро выехал поезд из вагонов, полученных Киевом от Варшавы. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, всего в качестве благотворительной помощи столица Польши передала Киеву 60 вагонов метро.

«Специалисты КП "Киевский метрополитен" проводят все необходимые экспертизы вагонов. И часть еще добавят в подвижной состав столичного метро. А часть используют в качестве технических доноров для капитальных ремонтов вагонов киевской подземки», - рассказал Кличко.

«Проехался в этом поезде. Вагоны удобные и красивые ...

Спасибо за помощь нашим польским друзьям и, в частности, мэру Варшавы Рафалу Тшасковскому», - отметил мэр.

Источник фото: Виталий Кличко

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