Работники нелегального казино во время обыска проломили дыру в стене в соседнее кафе, чтобы уйти от БЭБ

В настоящее время устанавливаются все лица, причастные к незаконной деятельности заведения.

Источник фото: БЭБ

В Бюро экономической безопасности сообщили, что разоблачили в столице подпольное казино. Во время его обыска работники нелегального игорного заведения скрылись от правохранителей, проломив гипсокартонный перестенок в соседнее кафе.

Об этом говорится в сообщении БЭБ.

В помещении детективы изъяли системные блоки, мониторы, сейф, сетевые коммутаторы, карточки отчетности, деньги и т.д.

«Теперь злоумышленникам грозит наказание не только за участие в организации незаконного игорного бизнеса, но и за незаконное проникновение на частную территорию», - говорят в БЭБ.

В настоящее время устанавливаются все лица, причастные к незаконной деятельности заведения.

Досудебное расследование по ч. 1 ст. 203-2 УК Украины (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр) продолжается.

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