Работники нелегального казино во время обыска проломили дыру в стене в соседнее кафе, чтобы уйти от БЭБ

В Бюро экономической безопасности сообщили, что разоблачили в столице подпольное казино. Во время его обыска работники нелегального игорного заведения скрылись от правохранителей, проломив гипсокартонный перестенок в соседнее кафе.
Об этом говорится в сообщении БЭБ.
В помещении детективы изъяли системные блоки, мониторы, сейф, сетевые коммутаторы, карточки отчетности, деньги и т.д.
«Теперь злоумышленникам грозит наказание не только за участие в организации незаконного игорного бизнеса, но и за незаконное проникновение на частную территорию», - говорят в БЭБ.
В настоящее время устанавливаются все лица, причастные к незаконной деятельности заведения.
Досудебное расследование по ч. 1 ст. 203-2 УК Украины (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр) продолжается.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.