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Бой Усика и Фьюри перенесен: в СМИ назвали новую вероятную дату поединка

20:58, 1 ноября 2023
Из-за травмы британца его бой с Усиком отложили на несколько месяцев.
Бой Усика и Фьюри перенесен: в СМИ назвали новую вероятную дату поединка
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Поединок между чемпионом мира в сверхтяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри решили перенести.

Как сообщил в Твиттер журналист Майк Коппинджер со ссылкой на источники ESPN, бой украинца против британца за звание абсолютного чемпиона мира состоится в феврале 2024 года.

Ожидалось, что Усик и Фьюри сойдутся в ринге 23 декабря этого года, однако недавний поединок Фьюри против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну не прошел для него без последствий. Сообщается, что Фьюри получил в этом бою два рассечения.

Место проведения битвы за "абсолюту" не изменилось. В феврале 2024 года поединок Усик-Фьюри собираются организовать в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди.

Напомним, что Усик смотрел бой Фьюри против Нганну вместе с Криштиану Роналду.

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