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Усик смотрел бой Фьюри против Нганну вместе с Криштиану Роналду, видео

13:30, 29 октября 2023
Камеры зафиксировали реакцию Усика на бой Фьюри против Нганну.
Усик смотрел бой Фьюри против Нганну вместе с Криштиану Роналду, видео
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На мировой боксерской арене в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри из Великобритании (33-0-1, 24 KO) одержал победу в бою против экс-чемпиона UFC из Камеруна, Франсиса Нганну.

Украинский боксер и чемпион мира Александр Усик находился на трибунах и наблюдал за боем вместе с португальским футбольным суперзвездой Криштиану Роналду. Криштиану Роналду выступает за саудовский клуб "Аль-Наср", и вместе с Усиком они болели за Тайсона Фьюри.

Al Nassr Zone зафиксировало на видео реакцию Усика на бой.

Бой смотрели многие другие выдающиеся гости и знаменитости мира спорта: легенды бокса, такие как Майк Тайсон и Мэнни Пакьяо, а также футбольные звезды, среди которых Луиш Фигу и Роналдо из Бразилии.

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