Штрафы за нарушение комендантского часа: в Раде зарегистрировали законопроект

Министерство внутренних дел и Национальная полиция согласовали штрафы за нарушение комендантского часа.

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В Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект, направленный на усиление административной ответственности за нарушение комендантского часа. Законопроект получил согласование от Национальной полиции и Министерства внутренних дел, - сообщил Комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

Согласно предложенным изменениям, граждане, которые нарушают комендантский час, будут подвергнуты административной ответственности. Согласно законопроекту, за это нарушение предусмотрены штрафы в размерах от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет от 8500 до 17 000 гривен.

Специальные условия применены к предприятиям и бизнесу, которые нарушают комендантский час. За эти нарушения предусмотрены значительно более высокие штрафы, которые составляют от 3000 до 6000 необлагаемых минимумов доходов граждан, которые оцениваются в размерах от 51 000 до 102 000 гривен.

Во время комендантского часа запрещено пребывание на улицах и в других общественных местах, а также передвижение на транспорте или пешком. Введение жестких штрафов имеет целью обеспечить соблюдение комендантского часа и улучшить ситуацию с сохранением общественной безопасности во время ограничений на движение.

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