Штрафи за порушення комендантської години: в Раді зареєстрували законопроєкт

Міністерство внутрішніх справ і Національна поліція погодили штрафи за порушення комендантської години.

Джерело фото: lviv.media

У Верховній Раді України було зареєстровано законопроєкт, спрямований на посилення адміністративної відповідальності за порушення комендантської години. Законопроєкт отримав погодження від Національної поліції та Міністерства внутрішніх справ, – повідомив Комітет з питань правоохоронної діяльності.

Згідно із запропонованими змінами, громадяни, які порушують комендантську годину, будуть піддані адміністративній відповідальності. Відповідно до законопроєкту, за це порушення передбачені штрафи у розмірах від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить від 8500 до 17 000 гривень.

Спеціальні умови застосовані до підприємств та бізнесу, які порушують комендантську годину. За ці порушення передбачені значно вищі штрафи, які становлять від 3000 до 6000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що оцінюються у розмірах від 51 000 до 102 000 гривень.

Під час комендантської години заборонено перебування на вулицях та в інших громадських місцях, а також пересування транспортом або пішки. Запровадження жорстких штрафів має на меті забезпечити додержання комендантської години та покращити ситуацію із збереженням громадської безпеки під час обмежень на рух.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.