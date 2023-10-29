Нові можливості в Тelegram: тепер відповідати можна на конкретну частину повідомлення

У популярному месенджері Тelegram з'явилися нові можливості.

Після оновлення додатку Тelegram користувачі мають можливість відповідати не на все повідомлення, а тільки на конкретну частину.

Крім того, оновлення включає функцію відправки відповідей в інші чати. Це дозволяє легко поділитися фрагментами розмови в інших чатах і спрощує обмін інформацією між різними діалогами.

Також користувачам стало доступним оформлення тексту свого повідомлення у вигляді цитати, що полегшує виділення важливих фрагментів та робить розмову більш зрозумілою.

Для того, щоб скористатися цими новими функціями, достатньо оновити месенджер до останньої версії.

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