Дитина народилася за кордоном: чи потрібно отримувати українське свідоцтво про народження

Якщо дитина вже зареєстрована в іншій країні, українське свідоцтво про народження не видається — розповідаємо чому.

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Українці, чиї діти народилися за кордоном, дедалі частіше стикаються з однаковим запитанням: чи можна отримати українське свідоцтво про народження, якщо дитину вже офіційно зареєстрували в іншій державі. Відповідь однозначна — ні. Законодавство не дозволяє повторно реєструвати один і той самий факт народження, однак це не означає, що іноземне свідоцтво не визнається в Україні. Розповідаємо, чому український ДРАЦС не може видати новий документ і які папери підтверджують народження дитини на території України.

Чому український ДРАЦС не видає свідоцтво про народження, якщо дитина народилася за кордоном

Останнім часом це питання все частіше турбує українських батьків, чиї діти народилися за межами України.

Факт народження дитини реєструється компетентним органом тієї держави, на території якої вона народилася. Саме цей орган складає первинний актовий запис про народження та видає свідоцтво про народження.

Відповідно до законодавства України, один і той самий факт народження не може бути зареєстрований повторно в іншій державі.

Саме тому органи державної реєстрації актів цивільного стану України не можуть видати нове свідоцтво українського зразка замість уже виданого іноземного документа.

Іншими словами, український ДРАЦС не є органом, який здійснював державну реєстрацію народження такої дитини, а тому не має правових підстав для складання нового актового запису та видачі свідоцтва про народження українського зразка.

Які документи підтверджують народження дитини в Україні

Для підтвердження народження дитини в Україні використовуються:

свідоцтво про народження, видане компетентним органом іноземної держави;

його переклад українською мовою;

апостиль або консульська легалізація (якщо це передбачено міжнародними договорами);

документи, що підтверджують громадянство України.

Чи має іноземне свідоцтво про народження юридичну силу в Україні

Важливо пам'ятати, що належним чином оформлене іноземне свідоцтво про народження має на території України таку ж юридичну силу, як і документи, видані українськими органами державної реєстрації актів цивільного стану.

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