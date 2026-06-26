Бронювання-2026: уряд змінив критерії критичності підприємств, хто в зоні ризику

Новий наказ визначив пріоритетні підприємства у промисловості, агросекторі, лісовому господарстві, природоохоронній сфері та меліорації.

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Держава посилила вимоги до підприємств, які прагнуть отримати статус критично важливих для економіки, а разом із ним право на бронювання працівників. Про це свідчить Наказ Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України від 24 червня 2026 року № 6954.

Документ встановлює оновлені вимоги до суб’єктів господарювання у різних сферах економіки, зокрема в аграрному секторі, лісовому господарстві, сфері індустріальних парків, екологічній галузі та діяльності іноземних представництв.

Від державних грантів до індустріальних парків

Загальні критерії охоплюють широкий перелік підприємств, діяльність яких пов’язана зі сферами відповідальності Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства. Важливими для галузей національної економіки можуть бути визнані підприємства, які отримали державні гранти на розвиток переробної промисловості, виконують роботи або надають послуги для Мінекономіки за довгостроковими договорами, перебувають у сфері управління міністерства або забезпечують проведення незалежної експертизи проєктів нормативно-правових актів у сфері економіки.

Окремо визначено критерії для підприємств, що працюють одночасно щонайменше у трьох областях України, мають працівників у різних регіонах та сплачують податки до місцевих бюджетів на відповідних територіях. До переліку також включено учасників індустріальних парків та компанії, які реалізують проєкти зі значними інвестиціями відповідно до Закону «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні».

Таким чином держава фактично підтверджує курс на підтримку локалізації виробництва, розвиток промислових майданчиків та залучення капіталу в українську економіку.

Особливий акцент – на програмі «Зроблено в Україні»

Однією з найцікавіших новел наказу стало включення до критеріїв підприємств, продукція яких бере участь у державних програмах компенсації. Йдеться про виробників техніки та обладнання, які включені до відповідних переліків Мінекономіки та можуть отримувати державну підтримку в рамках політики «Зроблено в Україні».

Фактично уряд визнає, що підтримка українського виробництва є не лише питанням економічної політики, а й складовою національної економічної безпеки. Особливо це стосується підприємств машинобудування, виробників обладнання для аграрного сектору та компаній, які забезпечують українських виробників технологічними рішеннями власного виробництва.

Важливими можуть стати навіть постачальники комплектуючих

Окремий критерій стосується підприємств, які виробляють продукцію або надають послуги, відсутність яких може призвести до повної зупинки роботи інших підприємств. Йдеться про виробників сировини, матеріалів, комплектувальних виробів та інших ресурсів, необхідних для функціонування виробничих ланцюгів.

Такий підхід свідчить про поступовий перехід держави від оцінки окремого підприємства до оцінки його ролі в економічній екосистемі загалом. Фактично стратегічно важливим може бути не лише великий завод, а й виробник вузькоспеціалізованої продукції, без якої зупиняється робота цілої галузі.

Аграрний сектор: підвищено земельні та фінансові показники

Для підприємств аграрного сектору змінено базові критерії визначення економічної значущості. Мінімальна площа оброблюваних сільськогосподарських угідь збільшена з 500 до 1000 гектарів. Річний дохід підприємства (чистий дохід від реалізації продукції, товарів або послуг) встановлено на рівні не менше 40 млн грн замість попереднього порогу 20 млн грн. Відповідність критеріям визначається за наявності щонайменше двох із встановлених умов.

Окремо передбачено обов’язок подання завіреної копії податкового розрахунку сум доходів та єдиного внеску з підтвердженням контролюючого органу про його прийняття.

Лісове господарство: збільшено мінімальну площу земель

Для підприємств лісового господарства мінімальна площа земель лісогосподарського призначення, що перебувають у постійному користуванні, збільшена з 500 до 2500 гектарів. Альтернативний критерій щодо кількості застрахованих працівників встановлено на рівні не менше 10 осіб. Також передбачено мінімальний річний дохід підприємства у розмірі не менше 10 млн грн.

Окремо визначено перелік видів економічної діяльності (КВЕД), які враховуються для підтвердження відповідності критеріям у сфері лісового господарства.

Критерії щодо рівня заробітної плати

Наказом запроваджено критерії щодо мінімального рівня середньої заробітної плати для окремих категорій підприємств:

Для підприємств із середньою кількістю застрахованих осіб не менше 50 працівників середня заробітна плата має бути не нижчою за середню по країні за попередній звітний рік, помножену на коефіцієнт

Для підприємств із чисельністю не менше 20 працівників встановлено коефіцієнт.

Аналогічний підхід застосовується до постійних представництв нерезидентів.

Діяльність у кількох регіонах

Для підприємств, що провадять діяльність на території трьох і більше областей України, встановлено додаткові умови. Такі суб’єкти господарювання повинні мати середню кількість застрахованих осіб не менше 10 працівників та підтверджувати сплату податків, зборів та єдиного внеску у розмірі не менше 24 тис. грн по кожній області за останні три місяці.

Документ також передбачає можливість віднесення підприємств до таких, що мають важливе значення для національної економіки, у разі якщо вони:

здійснюють експертизу проєктів нормативно-правових актів у сфері економіки;

реалізують інвестиційні проєкти у визначених сферах;

включені до переліків техніки та обладнання, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджетних коштів.

Бронювання працівників

Зазначимо, що наказ №6954 безпосередньо не регулює порядок бронювання військовозобов’язаних працівників. Водночас визначені ним критерії застосовуються для встановлення економічної значущості підприємств, що є одним із елементів у системі визначення підприємств, які можуть мати статус критично важливих для економіки. У практичному вимірі це означає, що відповідність оновленим критеріям може бути врахована під час:

підтвердження або надання статусу критично важливого підприємства;

формування переліків підприємств, які беруть участь у процедурах бронювання;

подальших перевірок відповідності підприємства встановленим вимогам.

Таким чином, зміни впливають на коло суб’єктів господарювання, які потенційно можуть бути залучені до механізмів бронювання працівників у межах чинного законодавства.

Оновлені критерії встановлюють більш деталізований підхід до визначення підприємств, що мають важливе значення для галузей національної економіки, із посиленням вимог до масштабів діяльності, фінансових показників та рівня оплати праці.

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