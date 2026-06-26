Бронировние-2026: правительство изменило критерии критичности предприятий, кто в зоне риска

Новый приказ определил приоритетные предприятия в промышленности, агросекторе, лесном хозяйстве, природоохранной сфере и мелиорации.

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Государство ужесточило требования к предприятиям, стремящимся получить статус критически важных для экономики, а вместе с ним и право на бронирование работников. Об этом свидетельствует Приказ Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины от 24 июня 2026 № 6954.

Документ устанавливает обновленные требования к субъектам хозяйствования в различных областях экономики, в частности в аграрном секторе, лесном хозяйстве, сфере индустриальных парков, экологической отрасли и деятельности иностранных представительств.

От государственных грантов до индустриальных парков

Общие критерии включают в себя широкий перечень предприятий, деятельность которых связана со сферами ответственности Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. Важными для отраслей национальной экономики могут быть признаны предприятия, которые получили государственные гранты на развитие перерабатывающей промышленности, выполняют работы или предоставляют услуги для Минэкономики по долгосрочным договорам, находятся в сфере управления министерства или обеспечивают проведение независимой экспертизы проектов нормативно правовых актов в сфере экономики.

Отдельно определены критерии для предприятий, которые работают одновременно по меньшей мере в трех областях Украины, имеют работников в разных регионах и платят налоги в местные бюджеты на соответствующих территориях. В перечень также включены участники индустриальных парков и компании, реализующие проекты со значительными инвестициями в соответствии с Законом «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине».

Таким образом, государство фактически подтверждает курс в поддержку локализации производства, развитие промышленных площадок и привлечение капитала в украинскую экономику.

Особый акцент – на программе «Сделано в Украине»

Одной из интереснейших новелл приказа стало включение в критерии предприятий, продукция которых участвует в государственных программах компенсации. Речь идет о производителях техники и оборудования, которые включены в соответствующие перечни Минэкономики и могут получать государственную поддержку в рамках политики «Сделано в Украине».

Фактически правительство признает, что поддержка украинского производства не только вопросом экономической политики, но и составляющей национальной экономической безопасности. Особенно это касается предприятий машиностроения, производителей оборудования для аграрного сектора и компаний, которые снабжают украинских производителей технологическими решениями собственного производства.

Важными могут стать даже поставщики комплектующих

Отдельный критерий касается предприятий, производящих продукцию или оказывающих услуги, отсутствие которых может привести к полной остановке работы других предприятий. Речь идет о производителях сырья, материалов, комплектующих изделий и других ресурсов, необходимых для работы производственных цепей.

Такой подход свидетельствует о постепенном переходе государства от оценки отдельного предприятия к оценке его роли в экономической экосистеме в целом. Фактически стратегически важным может быть не только крупный завод, но и производитель узкоспециализированной продукции, без которой останавливается работа всей отрасли.

Аграрный сектор: повышены земельные и финансовые показатели

Для предприятий аграрного сектора изменены базовые критерии определения экономической значимости. Минимальная площадь возделываемых сельскохозяйственных угодий увеличена с 500 до 1000 гектаров. Годовой доход предприятия (чистый доход от реализации продукции, товаров или услуг) установлен на уровне не менее 40 млн. грн. вместо предыдущего порога 20 млн. грн. Соответствие критериям определяется при наличии не менее двух из установленных условий.

Отдельно предусмотрена обязанность предоставления заверенной копии налогового расчета сумм доходов и единого взноса с подтверждением контролирующего органа о его принятии.

Лесное хозяйство: увеличена минимальная площадь земель

Для предприятий лесного хозяйства минимальная площадь находящихся в постоянном пользовании земель лесохозяйственного назначения увеличена с 500 до 2500 гектаров. Альтернативный критерий в количестве застрахованных работников установлен на уровне не менее 10 человек. Также предусмотрен минимальный годовой доход предприятия в размере не менее 10 млн. грн.

Отдельно определен перечень видов экономической деятельности (КВЭД), которые учитываются для подтверждения соответствия критериям лесного хозяйства.

Критерии уровня заработной платы

Приказом введены критерии минимального уровня средней заработной платы для отдельных категорий предприятий:

Для предприятий со средним количеством застрахованных лиц не менее 50 работников средняя заработная плата должна быть не ниже средней по стране за предыдущий отчетный год, умноженную на коэффициент

Для предприятий с численностью не менее 20 работников установлен коэффициент.

Аналогичный подход применяется к постоянным представительствам нерезидентов.

Деятельность в нескольких регионах

Для предприятий, осуществляющих деятельность на территории трех и более областей Украины, установлены дополнительные условия. Такие предприятия должны иметь среднее количество застрахованных лиц не менее 10 работников и подтверждать уплату налогов, сборов и единого взноса в размере не менее 24 тыс. грн по каждой области за последние три месяца.

Документ также предусматривает возможность отнесения предприятий к имеющим важное значение для национальной экономики, в случае если они:

осуществляют экспертизу проектов нормативно правовых актов в сфере экономики;

реализуют инвестиционные проекты в определенных областях;

включены в перечни техники и оборудования, стоимость которых частично компенсируется за счет бюджетных средств.

Бронирование работников

Отметим, что приказ №6954 напрямую не регулирует порядок бронирования военнообязанных работников. В то же время, определенные им критерии применяются для установления экономической значимости предприятий, являющихся одним из элементов в системе определения предприятий, которые могут иметь статус критически важных для экономики. В практическом измерении это означает, что соответствие обновленным критериям может быть учтено во время:

подтверждение или предоставление статуса критически важному предприятию;

формирование перечней предприятий, участвующих в процедурах бронирования;

дальнейших проверок соответствия предприятия установленным требованиям.

Таким образом, изменения влияют на круг хозяйствующих субъектов, которые потенциально могут быть вовлечены в механизмы бронирования работников в пределах действующего законодательства.

Обновленные критерии устанавливают более детализированный подход к определению предприятий, имеющих важное значение для отраслей национальной экономики, с усилением требований к масштабам деятельности, финансовым показателям и уровню оплаты труда.

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