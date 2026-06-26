Втрачена, пошкоджена або затримана посилка: які права має споживач

Споживач може подати претензію до оператора поштового зв’язку та вимагати відшкодування.

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У випадках, коли посилка загубилася, була пошкоджена або доставлена із запізненням, споживач має чітко визначені права, пояснює Держпродспоживслужба.

Більшість громадян хоча б раз стикалися з ситуацією, коли замовлений товар не відповідає очікуванням, упаковка виявляється пошкодженою або відправлення взагалі не вдається відстежити.

У таких випадках споживач має право на отримання повної інформації про послугу, її вартість і строки доставки. Також передбачено право вимагати належної якості поштових послуг і звертатися до оператора поштового зв’язку із претензією у разі втрати, пошкодження або затримки відправлення.

Щоб мінімізувати ризики та захистити свої інтереси, у Держпродспоживслужбі радять дотримуватися простих правил: зберігати квитанції або чеки, користуватися сервісами відстеження, оформлювати оголошену цінність для цінних відправлень, за можливості складати опис вкладення та оглядати посилку безпосередньо під час отримання.

Якщо під час отримання виявлено пошкодження упаковки або вмісту, не слід залишати відділення — необхідно попросити працівника зафіксувати факт пошкодження та скласти відповідний акт.

У відомстві підкреслюють, що знання своїх прав є ключовим інструментом їхнього захисту.

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