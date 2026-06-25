Кабмін просять переглянути заборону кратому через випадки затримань під час отримання посилок із ним

Кратом в Україні пропонують вивести з-під заборони та запровадити державне регулювання.

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До Кабміну подали петицію із закликом переглянути рішення щодо заборони кратому (Mitragyna speciosa) та його основних алкалоїдів. У зверненні пропонують провести публічний перегляд підстав заборони, залучити профільних фахівців до обговорення та розглянути можливість зміни правового статусу цієї рослини. Водночас усі наведені у петиції аргументи є позицією її авторів і не означають, що держава вже ухвалила відповідні рішення.

До прем'єр-міністра Юлії Свириденко та членів Кабміну звертаються із проханням переглянути рішення щодо заборони кратому (Mitragyna speciosa) та його основних алкалоїдів, а також ініціювати процедуру зміни їхнього правового статусу.

У тексті петиції зазначається, що кратом є рослиною природного походження, яка, за твердженням авторів, «не належить до синтетичних речовин» і «має певні корисні властивості». На їхню думку, повна заборона не усунула попит, а сприяла появі тіньового ринку, де відсутній контроль якості та безпеки продукції.

Якими аргументами обґрунтовують звернення

На думку автора петиції, державна політика щодо кратому має ґрунтуватися на наукових даних, а чинний підхід до регулювання потребує перегляду.

Зокрема, у зверненні сказано: «Державна політика має бути послідовною та базуватися на наукових даних. Алкоголь і тютюнові вироби, вплив яких на здоров'я населення добре вивчений та визнається державою, регулюються через законодавчі обмеження, контроль якості та вікові обмеження, а не через повну заборону. Аналогічний підхід доцільно розглянути й щодо кратому».

Окремий розділ петиції присвячений ситуаціям, коли громадяни замовляють кратом через інтернет-магазини. Автор звернення вказує: «Окрему стурбованість викликає ситуація, коли громадяни, не усвідомлюючи всіх юридичних наслідків, замовляють кратом через інтернет-магазини, а згодом стикаються із затриманням під час отримання посилки у поштовому відділенні».

Також у документі зазначено: «Зазвичай, це законослухняні громадяни, які не мають судимостей та притягнень і не мають наміру завдавати шкоди іншим та фактично опиняються перед загрозою відповідальності через придбання продукту рослинного походження. Ми вважаємо, що подібні ситуації не сприяють ані громадській безпеці, ані зміцненню довіри громадян до державних інституцій».

Крім того, автори петиції наголошують: «Метою держави має бути не покарання повнолітніх громадян за особистий вибір, а мінімізація ризиків через прозоре регулювання та інформування населення».

Які зміни просять розглянути

У петиції уряд просять:

провести відкритий та публічний перегляд підстав включення кратому до переліку заборонених речовин;

залучити до цього процесу науковців, токсикологів, лікарів, юристів і представників громадськості;

розглянути питання виключення кратому та його основних алкалоїдів із переліку заборонених речовин або зміну їхнього правового статусу;

розробити систему державного регулювання обігу кратому для повнолітніх осіб, яка передбачатиме вимоги до якості продукції, її маркування та вікові обмеження;

забезпечити ухвалення рішень на основі актуальних наукових даних та аналізу ризиків.

Петицію №41/010192-26еп зареєстрували 25 червня 2026 року. До завершення збору підписів залишається 92 дні.

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