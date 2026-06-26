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У Харкові чоловік із ножем напав на представників ТЦК: є загиблий та поранений

08:44, 26 червня 2026
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У Харкові під час заходів з оповіщення військовозобов'язаних чоловік із ножем напав на військовослужбовців ТЦК , внаслідок чого один із них загинув, а ще один отримав поранення.
У Харкові чоловік із ножем напав на представників ТЦК: є загиблий та поранений
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У Харкові під час проведення заходів з оповіщення військовозобов'язаних стався напад на військовослужбовців районного терцентру комплектування. Про інцидент повідомив Харківський обласний ТЦК та СП.

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Зазначається, що після того як старший групи оповіщення представився громадянину, чоловік раптово напав на нього та інших військовослужбовців, застосувавши ніж.

Унаслідок нападу двоє військовослужбовців зазнали ножових поранень. Одного з них прооперували, наразі він перебуває в лікарні. Інший — помер від отриманих поранень.

Нападник втік, його зараз розшукують. Обставини події з'ясовуються.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у Харкові невідомий із гранатами та ножем напав на групу оповіщення ТЦК. 

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