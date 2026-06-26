У Харкові чоловік із ножем напав на представників ТЦК: є загиблий та поранений

У Харкові під час заходів з оповіщення військовозобов'язаних чоловік із ножем напав на військовослужбовців ТЦК , внаслідок чого один із них загинув, а ще один отримав поранення.

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У Харкові під час проведення заходів з оповіщення військовозобов'язаних стався напад на військовослужбовців районного терцентру комплектування. Про інцидент повідомив Харківський обласний ТЦК та СП.

Зазначається, що після того як старший групи оповіщення представився громадянину, чоловік раптово напав на нього та інших військовослужбовців, застосувавши ніж.

Унаслідок нападу двоє військовослужбовців зазнали ножових поранень. Одного з них прооперували, наразі він перебуває в лікарні. Інший — помер від отриманих поранень.

Нападник втік, його зараз розшукують. Обставини події з'ясовуються.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у Харкові невідомий із гранатами та ножем напав на групу оповіщення ТЦК.

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