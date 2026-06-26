На Рівненщині суд відмовив матері в умовному покаранні після падіння 3-річної доньки з вікна

Апеляційний суд залишив у силі покарання жінці, через неналежний догляд якої трирічна дитина випала з вікна шостого поверху та отримала тяжкі травми.

фото: Рівненський апеляційний суд

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Рівненський апеляційний суд переглянув апеляційну скаргу 24-річної жительки Костополя, яку суд першої інстанції визнав винною у злісному невиконанні батьківських обов’язків, що призвело до тяжких наслідків. Про це повідомили у суді.

Обставини справи: неналежний догляд за дітьми та тяжкі наслідки

За матеріалами справи, у вересні 2025 року в Костополі 24-річна жінка, яка систематично залишала свою трирічну доньку без належного нагляду, не забезпечувала її достатнім харчуванням, одягом та ухилялася від виконання батьківських обов'язків, знову залишила дитину на кілька годин під наглядом сторонньої особи. Поки дорослих поруч не було, дівчинка, перебуваючи на кухні, вилізла на дерев'яний стілець біля відчиненого вікна, стала на підвіконня, втратила рівновагу та випала з вікна шостого поверху на дах перукарні. Внаслідок падіння дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, жінка свідомо не виконувала своїх батьківських обов'язків і не забезпечувала дітям належних умов для життя. Вона утримувала житло в занедбаному стані, не дбала про санітарно-гігієнічні умови та не забезпечувала дітей достатньою кількістю їжі. Попри те, що її чоловік, який проходив службу в ЗСУ, регулярно надсилав кошти, продукти в будинку були в мінімальній кількості, а приготовлена їжа часто була відсутня.

Крім того, жінка систематично наражала чотирьох малолітніх дітей на небезпеку: залишала їх на тривалий час під наглядом стороннього чоловіка сумнівної репутації або взагалі без дорослих удома чи на подвір'ї. Також вона не виконувала фінансових обов'язків, зокрема не сплачувала комунальні послуги, через що в квартирі неодноразово відключали електроенергію, що створювало неприйнятні умови для проживання дітей.

Службою у справах дітей дітей взято на облік, як таких, які перебувають у складних життєвих обставинах, працівниками служби у справах дітей за відповідних встановлених обставин приймалось рішення про влаштування двох дітей у медичний заклад з метою обстеження стану їх здоров’я, одна дитина була влаштована у патронатну сім’ю.

Наразі всі четверо дітей перебувають на утриманні батька.

Апеляційний суд залишив вирок без змін

За результатами судового розгляду, який здійснювався судом першої інстанції в порядку ст. 349 КПК України у зв’язку з визнанням недоцільності дослідження доказів щодо фактичних обставин, які ніким з учасників судового провадження не оспорювались, ухвалено обвинувальний вирок відносно громадянки і призначено покарання у виді позбавлення волі на строк два роки з реальним його відбуванням.

Не погодившись з таким рішенням в частині призначеного покарання, обвинуваченою подано апеляційну скаргу, в якій просила звільнити її на підставі ст. 75 КК України від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк один рік.

Перевіривши вирок суду в межах апеляційної скарги, з врахуванням доводів сторони захисту і обвинувачення, колегія суддів прийшла до переконання про відсутність підстав для зміни вироку і застосування відносно обвинуваченої інституту звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Рівненським апеляційним судом вирок Костопільського районного суду Рівненської області від 09 квітня 2026 року відносно громадянки Ч. за ст. 166 КК України залишено без зміни, а її апеляційну скаргу – без задоволення.

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