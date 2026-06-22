У Харкові невідомий із гранатами та ножем напав на групу оповіщення ТЦК – судили працівника ТЦК за відсутність відеозапису

Відсутність фіксації унеможливила документування подій інциденту, в результаті якого, один із військових отримав ножове поранення в живіт.

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Солдат, стрілець відділення оповіщення, який виконував обов’язки старшого групи оповіщення, притягувався до адміністративної відповідальності за частиною 2 статті 172-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Обставини справи

Згідно з протоколом про військове адміністративне правопорушення ДНХ-1939 від 13 квітня 2026 року, 6 квітня 2026 року група оповіщення Індустріального районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки міста Харкова, у складі якої старшим групи був зазначений військовослужбовець, проводила мобілізаційні заходи щодо оповіщення та уточнення військово-облікових даних. До складу групи входили також інші військовослужбовці та працівник Національної поліції.

Під час заходів оповіщення за адресою в місті Харкові група виявила чоловіка призовного віку. При спробі перевірки військово-облікових документів невідомий чоловік застосував травматичну зброю, кинув шумові гранати та ножем поранив одного з членів групи — солдата, який отримав ножове поранення живота. Невідомого пізніше затримали в рамках кримінального провадження за частиною 3 статті 350 Кримінального кодексу України.

Під час перевірки обставин події встановлено відсутність будь-якого відеозапису заходів оповіщення з боді-камер. Згідно з журналом обліку, боді-камера була видана, проте не застосовувалася.

Своїми діями та бездіяльністю військовослужбовець, як старший групи оповіщення, порушив вимоги Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, пункту 12 Посадової інструкції старшого групи оповіщення, пунктів 40, 52 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року № 560, а також пункту 9 розділу II Інструкції із застосування територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- та відеофіксації, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 6 серпня 2024 року № 532. Відсутність відеофіксації унеможливила фіксацію процесу пред’явлення та перевірки військово-облікових документів і подій, що відбулися.

У судовому засіданні військовослужбовець свою провину визнав повністю, щиро розкаявся та не заперечував проти накладення адміністративного стягнення.

Що вирішив суд

Слобідський районний суд міста Харкова 9 червня розглянув справу № 641/3612/26 про адміністративне правопорушення та постановив:

Визнати військовослужбовця винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 172-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення (недбале ставлення військової службової особи до військової служби, вчинене в умовах особливого періоду).

Накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень.

Суд звільнив військовослужбовця від сплати судового збору відповідно до пункту 12 частини першої статті 5 Закону України «Про судовий збір», оскільки правопорушення пов’язане з виконанням військового обов’язку.

Суд врахував щире каяття як обставину, що пом’якшує відповідальність, та відсутність обставин, що обтяжують. Підстав для закриття провадження не встановлено.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку. Штраф підлягає сплаті протягом п’ятнадцяти днів з дня вручення постанови.

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