Новые возможности в Тelegram: теперь отвечать можно на конкретную часть сообщения

В популярном мессенджере Тelegram появились новые возможности.

После обновления приложения Тelegram пользователи имеют возможность отвечать не на все сообщение, а только на конкретную часть.

Кроме того, обновление включает функцию отправки ответов в другие чаты. Это позволяет легко поделиться фрагментами разговора в других чатах и упрощает обмен информацией между разными диалогами.

Также пользователям стало доступно оформление текста своего сообщения в виде цитаты, что облегчает выделение важных фрагментов и делает разговор более понятным.

Для того, чтобы воспользоваться этими новыми функциями, достаточно обновить мессенджер до последней версии.

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