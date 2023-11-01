Бій Усика та Ф'юрі перенесено: у ЗМІ назвали нову ймовірну дату поєдинку

Через травму британця його бій з Усиком відклали на кілька місяців.

Поєдинок між між чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі вирішили перенести.

Як повідомив у Твіттер журналіст Майк Коппінджер з посиланням на джерела ESPN, бій українця проти британця за звання абсолютного чемпіона світу відбудеться в лютому 2024 року.

Очікувалося, що Усик і Ф'юрі зійдуться в ринзі 23 грудня цього року, однак нещодавній поєдинок Ф'юрі проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну не минув для нього без наслідків. Повідомляється, що Ф'юрі отримав у цьому бою два розсічення.

Місце проведення битви за "абсолюта" не змінилося. У лютому 2024 року поєдинок Усик – Ф'юрі збираються організувати у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Нагадаємо, що Усик дивився бій Ф'юрі проти Нганну разом із Кріштіану Роналду.

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