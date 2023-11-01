Британський словник Collins Dictionary назвав словом року «штучний інтелект»

«Штучний інтелект» став головним словом 2023 року за версією Collins Dictionary.

Джерело фото: collinsdictionary.com

Британський словник Collins Dictionary назвав «штучний інтелект» головним словом 2023 року.

«Революційна мовна модель на основі штучного інтелекту увірвалася в суспільну свідомість наприкінці 2022 року, вразивши нас своєю здатністю імітувати природну людську мову. Насправді це може зробити набагато більше, ніж це – потрібна копія для презентації завтра вранці? Без проблем. Рецепт вечері, використовуючи лише те, що залишилося в шафі? Готово», — пояснили у блозі словника.

До шорт-листу головних слів 2023 року за версією Collins також увійшли:

Deinfluencing - використання соціальних мереж з метою попередження підписників про необхідність уникати деяких товарів, стилю життя тощо;

Nepo baby - людина, чия кар'єра, як вважається, будується за рахунок успіху відомих батьків;

Canon event - подія, яка має важливе значення для формування особистості людини;

Greedflation - використання бізнесом інфляції як привід для підвищення цін з метою збільшення свого прибутку;

Semaglutide – лікарський засіб, який використовують для зниження апетиту та рівня цукру в крові.

Нагадаємо, словом 2022 року за версією словника Collins English Dictionary було «permacrisis», тобто постійна криза.

Також у шорт-листі були деякі інші слова – переглянути їх можна тут.

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