Стоматологічне обладнання під документами косметики: викрито мільйонну контрабанду

Через Одеський морський порт намагалися ввезти в Україну коштовне стоматологічне обладнання на близько 25 млн гривень.

Джерело фото: ДБР

ДБР повідомляє, що запобігло ввезенню через кордон України контрабандного товару на значну суму – понад 55 мільйонів гривень. Спеціалісти ДБР виявили діяльність комерційної організації, яка спробувала ввезти коштовне стоматологічне обладнання на суму близько 25 мільйонів гривень, ухиляючись від митного контролю через Одеський морський порт. Крім того, незаконні посередники перевозили понад 65 тисяч контрафактних електронних сигарет, в Україні обіг яких заборонений, загальною вартістю понад 30 мільйонів гривень.

Спроби ввезення контрабанди були приховані під позицією «косметологічної продукції для волосся» у супровідних документах, де вартість товару була занижена до лише 1,6 мільйонів гривень.

В результаті було складено протокол про порушення митних правил за статтею 483 Митного кодексу України, за що передбачено накладення штрафу у розмірі 100% вартості товару з конфіскацією вантажу. Наразі співробітники Бюро здійснюють слідчі дії для встановлення осіб в митниці, які надавали підтримку контрабандистам у незаконному ввезенні товарів.

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