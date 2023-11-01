Стоматологічне обладнання під документами косметики: викрито мільйонну контрабанду

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У Нацбанку роз’яснили, чи планують стежити за переказами коштів через платіжні термінали на суми більше 30 тисяч грн

Сенсації не відбулося: як зазначили у Нацбанку, ще з 2020 року банки і небанківські установи повинні здійснювати належну перевірку клієнтів, у тому числі, які вносять готівку через термінали для переказу коштів, і громадянам, які здійснюють звичайні платіжні операції, що відповідають їхнім фінансовим можливостям та доходам, не варто хвилюватися.

КСУ визнав неконституційним припис закону державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції стосовно безальтернативності штрафу

Вказаний припис безальтернативно передбачає, що на особу, яка вперше вчинила правопорушення із введення в обіг товарів або яку згідно із законом вважають такою, що ввела в обіг товари, які не відповідають установленим вимогам, має бути накладений штраф 51 000 грн.

НАЗК виключили зі складу комісії, яка визначає, кому передавати кошти, що надійшли як добровільні внески для відновлення цифрової інфраструктури

До змін НАЗК мало обов’язково мати свого представника у комісії, яка визначає напрям використання коштів.

Господарський суд Києва наклав на позивача штраф 13,4 тисячі грн за спробу маніпуляції автоматизованим розподілом справ між суддями

Суд визнав дії позивача зловживанням процесуальними правами – такими, що вчинені з метою маніпуляції автоматизованим розподілом справ між суддями та фактично зводяться до «обрання» судді, який буде здійснювати розгляд справи.

Верховний Суд висловив позицію у справі командира, що отримав попередження через вчинення підлеглими-військовослужбовцями УСБУ нападу на прикордонників

Верховний Суд погодився з висновком апеляційного суду про те, що за вчинення підлеглими позивача військовослужбовцями районного відділу УСБУ протиправного нападу на військовослужбовців прикордонної служби, відповідальність несе також їх командир.

  1. В Україні

Стоматологічне обладнання під документами косметики: викрито мільйонну контрабанду

17:50, 1 листопада 2023
Через Одеський морський порт намагалися ввезти в Україну коштовне стоматологічне обладнання на близько 25 млн гривень.
Стоматологічне обладнання під документами косметики: викрито мільйонну контрабанду
Джерело фото: ДБР
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ДБР повідомляє, що запобігло ввезенню через кордон України контрабандного товару на значну суму – понад 55 мільйонів гривень. Спеціалісти ДБР виявили діяльність комерційної організації, яка спробувала ввезти коштовне стоматологічне обладнання на суму близько 25 мільйонів гривень, ухиляючись від митного контролю через Одеський морський порт. Крім того, незаконні посередники перевозили понад 65 тисяч контрафактних електронних сигарет, в Україні обіг яких заборонений, загальною вартістю понад 30 мільйонів гривень.

Спроби ввезення контрабанди були приховані під позицією «косметологічної продукції для волосся» у супровідних документах, де вартість товару була занижена до лише 1,6 мільйонів гривень.

В результаті було складено протокол про порушення митних правил за статтею 483 Митного кодексу України, за що передбачено накладення штрафу у розмірі 100% вартості товару з конфіскацією вантажу. Наразі співробітники Бюро здійснюють слідчі дії для встановлення осіб в митниці, які надавали підтримку контрабандистам у незаконному ввезенні товарів.

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