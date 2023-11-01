На Київщині двоє зловмисників намагались вбити чоловіка: момент замаху потрапив на відео

Двоє чоловіків заздалегідь запланували вбивство жителя Бучі і для вчинення злочину придбали зброю.

На Київщині поліцейські затримали організаторів замаху 45-річного мешканця Бучі, якого у власному дворі намагались застрелити двоє невідомих. На щастя, потерпілий вижив, але отримав дотичне вогнепальне поранення черевної порожнини, передає пресслужба поліції Київської області.

«Правоохоронцям вдалося розшукати нападників на території Харківщини. Виявилось, що двоє чоловіків заздалегідь запланували вбивство бучанина і для вчинення злочину придбали зброю. Вони прибули до Бучі й почали слідкувати за будинком майбутньої «жертви». Напередодні наміченого дня, зловмисники прибули до місця злочину і стали чекати на потерпілого. Зранку, коли той вигнав машину, аби їхати у справах, обидва у балаклавах пішли до нього», - сказано у повідомленні.

Один із них — 25-річний уродженець Житомирщини — здійснив 8 пострілів по автівці чоловіка. Потім фігуранти покинули місце події, а згодом і територію Київщини.

За фактом замаху на вчинення умисного вбивства групою осіб (ч. 2 ст. 15, п. 12 ч. 2 ст. 115 ККУ), за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури, слідчі повідомили зловмисникам про підозру. Їм загрожує від 10 років позбавлення волі до пожиттєвого увʼязнення. Наразі суд обрав фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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