На Київщині двоє зловмисників намагались вбити чоловіка: момент замаху потрапив на відео

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У Нацбанку роз’яснили, чи планують стежити за переказами коштів через платіжні термінали на суми більше 30 тисяч грн

Сенсації не відбулося: як зазначили у Нацбанку, ще з 2020 року банки і небанківські установи повинні здійснювати належну перевірку клієнтів, у тому числі, які вносять готівку через термінали для переказу коштів, і громадянам, які здійснюють звичайні платіжні операції, що відповідають їхнім фінансовим можливостям та доходам, не варто хвилюватися.

КСУ визнав неконституційним припис закону державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції стосовно безальтернативності штрафу

Вказаний припис безальтернативно передбачає, що на особу, яка вперше вчинила правопорушення із введення в обіг товарів або яку згідно із законом вважають такою, що ввела в обіг товари, які не відповідають установленим вимогам, має бути накладений штраф 51 000 грн.

НАЗК виключили зі складу комісії, яка визначає, кому передавати кошти, що надійшли як добровільні внески для відновлення цифрової інфраструктури

До змін НАЗК мало обов’язково мати свого представника у комісії, яка визначає напрям використання коштів.

Господарський суд Києва наклав на позивача штраф 13,4 тисячі грн за спробу маніпуляції автоматизованим розподілом справ між суддями

Суд визнав дії позивача зловживанням процесуальними правами – такими, що вчинені з метою маніпуляції автоматизованим розподілом справ між суддями та фактично зводяться до «обрання» судді, який буде здійснювати розгляд справи.

Верховний Суд висловив позицію у справі командира, що отримав попередження через вчинення підлеглими-військовослужбовцями УСБУ нападу на прикордонників

Верховний Суд погодився з висновком апеляційного суду про те, що за вчинення підлеглими позивача військовослужбовцями районного відділу УСБУ протиправного нападу на військовослужбовців прикордонної служби, відповідальність несе також їх командир.

  1. В Україні

На Київщині двоє зловмисників намагались вбити чоловіка: момент замаху потрапив на відео

23:27, 1 листопада 2023
Двоє чоловіків заздалегідь запланували вбивство жителя Бучі і для вчинення злочину придбали зброю.
На Київщині двоє зловмисників намагались вбити чоловіка: момент замаху потрапив на відео
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На Київщині поліцейські затримали організаторів замаху 45-річного мешканця Бучі, якого у власному дворі намагались застрелити двоє невідомих. На щастя, потерпілий вижив, але отримав дотичне вогнепальне поранення черевної порожнини, передає пресслужба поліції Київської області.

«Правоохоронцям вдалося розшукати нападників на території Харківщини. Виявилось, що двоє чоловіків заздалегідь запланували вбивство бучанина і для вчинення злочину придбали зброю. Вони прибули до Бучі й почали слідкувати за будинком майбутньої «жертви». Напередодні наміченого дня, зловмисники прибули до місця злочину і стали чекати на потерпілого. Зранку, коли той вигнав машину, аби їхати у справах, обидва у балаклавах пішли до нього», - сказано у повідомленні.

Один із них — 25-річний уродженець Житомирщини — здійснив 8 пострілів по автівці чоловіка. Потім фігуранти покинули місце події, а згодом і територію Київщини.

За фактом замаху на вчинення умисного вбивства групою осіб (ч. 2 ст. 15, п. 12 ч. 2 ст. 115 ККУ), за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури, слідчі повідомили зловмисникам про підозру. Їм загрожує від 10 років позбавлення волі до пожиттєвого увʼязнення. Наразі суд обрав фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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