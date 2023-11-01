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До періоду проходження служби, що дає право на одержання щомісячної надбавки за вислугу років прокурорам зараховується час проходження служби на посадах в органах поліції з присвоєнням спеціальних звань поліцейським.

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  2. / Суд інфо

ВККС затвердила програму іспиту для конкурсу на посади суддів апеляційних судів

13:11, 1 листопада 2023
Стало відомо, з чого буде складатися іспит в апеляційні суди.
ВККС затвердила програму іспиту для конкурсу на посади суддів апеляційних судів
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Вища кваліфікаційна комісія суддів оприлюднила своє рішення від 19 жовтня 2023 року «Про затвердження Програми іспиту для кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посаду судді апеляційного суду і таксономічної характеристики анонімного письмового тестування до неї».

Як зазначили у ВККС, Програма іспиту визначає перелік дисциплін і тем, відповідно до яких розробляються тестові запитання для відповідного іспиту.

Таксономічна характеристика анонімного письмового тестування визначає питому вагу та кваліфікаційний рівень дисциплін відповідного тестового завдання.

Програма іспиту та таксономічна характеристика визначають блоки та відсоток завдань, які будуть вирішувати кандидати на посади суддів апеляційних судів.

З затвердженою програмою іспиту для кваліфікаційного оцінювання кандидатів і таксономічною характеристикою можна ознайомитися нижче:

Автор: В’ячеслав Хрипун

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