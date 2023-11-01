ВККС утвердила программу экзамена для конкурса на должности судей апелляционных судов

Стало известно, из чего будет состоять экзамен в апелляционные суды.

Высшая квалификационная комиссия судей обнародовала свое решение от 19 октября 2023 года «Об утверждении Программы экзамена для квалификационного оценивания кандидатов на должность судьи апелляционного суда и таксономической характеристики анонимного письменного тестирования к ней».

Как отметили в ВККС, Программа экзамена определяет перечень дисциплин и тем, в соответствии с которыми разрабатываются тестовые вопросы для соответствующего экзамена.

Таксономическая характеристика анонимного письменного тестирования определяет удельный вес и квалификационный уровень дисциплин соответствующего тестового задания.

Программа экзамена и таксономическая характеристика определяют блоки и процент задач, которые будут решать кандидаты в должности судей апелляционных судов.

С утвержденной программой экзамена для квалификационной оценки кандидатов и таксономической характеристикой можно ознакомиться ниже:

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.