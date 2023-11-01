На Киевщине двое злоумышленников пытались убить мужчину: момент покушения попал на видео

Двое мужчин заранее запланировали убийство жителя Бучи и для совершения преступления приобрели оружие.

В Киевской области полицейские задержали организаторов покушения 45-летнего жителя Бучи, которого в собственном дворе пытались застрелить двое неизвестных. К счастью, потерпевший выжил, но получил касательное огнестрельное ранение брюшной полости, передает пресс-служба полиции Киевской области.

«Правоохранителям удалось разыскать нападающих на территории Харьковщины. Оказалось, что двое мужчин заранее запланировали убийство бучанина и для совершения преступления приобрели оружие. Они прибыли в Бучу и начали следить за домом будущей «жертвы». Накануне намеченного дня, злоумышленники прибыли к месту преступления и стали ждать потерпевшего. Утром, когда тот выгнал машину, чтобы ехать по делам, оба в балаклавах пошли к нему», - говорится в сообщении.

Один из них — 25-летний уроженец Житомирщины — произвел 8 выстрелов по машине мужчины. Затем фигуранты покинули место происшествия, а затем и территорию Киевщины.

По факту покушения на совершение умышленного убийства группой лиц (ч. 2 ст. 15, п. 12 ч. 2 ст. 115 УК), при процессуальном руководстве Бучанской окружной прокуратуры, следователи сообщили злоумышленникам о подозрении. Им грозит от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде содержания под стражей.

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