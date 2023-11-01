На Киевщине двое злоумышленников пытались убить мужчину: момент покушения попал на видео

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В Нацбанке разъяснили, планируют ли следить за переводами средств через платежные терминалы на суммы более 30 тысяч грн

Сенсации не произошло: как отметили в Нацбанке, еще с 2020 года банки и небанковские учреждения должны осуществлять надлежащую проверку клиентов, в том числе вносящих наличные через терминалы для перевода средств, и гражданам, совершающим обычные платежные операции, отвечающие их финансовым возможностям и доходам, не стоит волноваться.

КСУ признал неконституционным предписание закона о государственном рыночном надзоре и контроле непродовольственной продукции относительно безальтернативности штрафа

Указанное предписание безальтернативно предусматривает, что на лицо, впервые совершившее правонарушения по введению в обращение товаров или которое по закону считают введшим в обращение товары, не соответствующие установленным требованиям, должен быть наложен штраф 51 000 грн.

НАПК исключили из состава комиссии, которая определяет, кому передавать средства, поступившие в качестве добровольных взносов для восстановления цифровой инфраструктуры

До изменений НАПК должно было обязательно иметь своего представителя в комиссии, которая определяет направление использования средств.

Хозяйственный суд Киева наложил на истца штраф 13,4 тысяч грн за попытку манипуляции автоматизированным распределением дел между судьями

Суд признал действия истца злоупотреблением процессуальными правами – такими, что совершены с целью манипуляции автоматизированным распределением дел между судьями и фактически сводятся к «избранию» судьи, который будет осуществлять рассмотрение дела.

Верховный Суд высказал позицию по делу командира, получившего предупреждение из-за совершения подчиненными-военнослужащими УСБУ нападения на пограничников

Верховный Суд согласился с заключением апелляционного суда о том, что за совершение подчиненными истца военнослужащими районного отдела УСБУ противоправного нападения на военнослужащих пограничной службы ответственность несет также их командир.

  1. В Украине

На Киевщине двое злоумышленников пытались убить мужчину: момент покушения попал на видео

23:27, 1 ноября 2023
Двое мужчин заранее запланировали убийство жителя Бучи и для совершения преступления приобрели оружие.
На Киевщине двое злоумышленников пытались убить мужчину: момент покушения попал на видео
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В Киевской области полицейские задержали организаторов покушения 45-летнего жителя Бучи, которого в собственном дворе пытались застрелить двое неизвестных. К счастью, потерпевший выжил, но получил касательное огнестрельное ранение брюшной полости, передает пресс-служба полиции Киевской области.

«Правоохранителям удалось разыскать нападающих на территории Харьковщины. Оказалось, что двое мужчин заранее запланировали убийство бучанина и для совершения преступления приобрели оружие. Они прибыли в Бучу и начали следить за домом будущей «жертвы». Накануне намеченного дня, злоумышленники прибыли к месту преступления и стали ждать потерпевшего. Утром, когда тот выгнал машину, чтобы ехать по делам, оба в балаклавах пошли к нему», - говорится в сообщении.

Один из них — 25-летний уроженец Житомирщины — произвел 8 выстрелов по машине мужчины. Затем фигуранты покинули место происшествия, а затем и территорию Киевщины.

По факту покушения на совершение умышленного убийства группой лиц (ч. 2 ст. 15, п. 12 ч. 2 ст. 115 УК), при процессуальном руководстве Бучанской окружной прокуратуры, следователи сообщили злоумышленникам о подозрении. Им грозит от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде содержания под стражей.

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