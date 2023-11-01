Стоматологическое оборудование под документами косметики: разоблачена миллионная контрабанда

Через Одесский морской порт пытались ввезти в Украину ценное стоматологическое оборудование на около 25 млн гривен.

Источник фото: ГБР

ГБР сообщает, что предотвратило ввоз через границу Украины контрабандного товара на значительную сумму - более 55 миллионов гривен. Специалисты ГБР выявили деятельность коммерческой организации, которая попыталась ввезти ценное стоматологическое оборудование на сумму около 25 миллионов гривен, уклоняясь от таможенного контроля через Одесский морской порт. Кроме того, незаконные посредники перевозили более 65 тысяч контрафактных электронных сигарет, в Украине оборот которых запрещен, общей стоимостью более 30 миллионов гривен.

Попытки ввоза контрабанды были скрыты под позицией «косметологической продукции для волос» в сопроводительных документах, где стоимость товара была занижена до лишь 1,6 миллионов гривен.

В результате был составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 483 Таможенного кодекса Украины, за что предусмотрено наложение штрафа в размере 100% стоимости товара с конфискацией груза. Сейчас сотрудники Бюро осуществляют следственные действия для установления лиц в таможне, которые оказывали поддержку контрабандистам в незаконном ввозе товаров.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.