Британский словарь Collins Dictionary назвал словом года «искусственный интеллект»

«Искусственный интеллект» стал главным словом 2023 года по версии Collins Dictionary.

Источник фото: collinsdictionary.com

Британский словарь Collins Dictionary назвал «искусственный интеллект» главным словом 2023 года.

«Революционная языковая модель на основе искусственного интеллекта ворвалась в общественное сознание в конце 2022 года, поразив нас своей способностью имитировать естественный человеческий язык. На самом ли деле это может сделать гораздо больше, чем это – нужна копия для презентации завтра утром? Без проблем. Рецепт ужина, используя только то, что осталось в шкафу? Готово», — объяснили в блоге словаря.

В шорт-лист главных слов 2023 года по версии Collins также вошли:

Deinfluencing — использование социальных сетей с целью предупреждения подписчиков о необходимости избегать некоторых товаров, стиля жизни и так далее;

Nepo baby — человек, чья карьера, как считается, строится за счет успеха знаменитых родителей;

Canon event — событие, которое имеет важное значение для формирования личности человека;

Greedflation — использование бизнесом инфляции в качестве предлога для повышения цен с целью увеличения своей прибыли;

Semaglutide — лекарственное средство, которое используют для снижения аппетита и уровня сахара в крови.

Напомним, словом 2022 по версии словаря Collins English Dictionary было «permacrisis», то есть постоянный кризис.

Также в шорт-листе были некоторые другие слова – просмотреть их можно здесь.

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