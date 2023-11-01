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  1. В Украине

Кабмин вводит новые правила для экспорта агропродукции в условиях военного положения

13:44, 1 ноября 2023
Новые правила должны исключить злоупотребления и нарушения законодательства при экспорте агропродукции.
Кабмин вводит новые правила для экспорта агропродукции в условиях военного положения
Фото: finbalance.com.ua
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Кабинет министров Украины принял постановление №1132 «О реализации экспериментального проекта по верификации субъектов агропромышленного комплекса в условиях военного положения». Документ изменяет правила экспорта аграрной продукции, передает Министерство аграрной политики и продовольствия.

Новые правила должны исключить злоупотребления и нарушения законодательства при экспорте агропродукции. А также защитить права агропредпринимателей, соблюдающих законодательство по экспорту.

Будет сформирован список верифицированных субъектов агропромышленного комплекса, осуществляющих экспорт товаров. В частности, зерновых, масличных и продуктов переработки.

Предприниматель для включения в список экспортеров должен соответствовать 4 критериям:

- Быть плательщиком НДС на момент подачи заявки на экспорт и по состоянию на 23 февраля 2022 года.

- Не иметь налогового долга по возврату валютной выручки.

- В отношении предпринимателя не составлялся акт ГНС об отсутствии по месту юридической регистрации при проверке соблюдения валютного законодательства.

- Предприниматель имеет документальное подтверждение от банка, с которым работает, что с 23 февраля 2022 по 27 октября 2023 он провел хотя бы одну успешную экспортную операцию, по которой было возвращение валютной выручки.

Для включения в перечень верифицированных экспортеров предприниматель во-первых должен зарегистрироваться в ГАР, если он там еще не зарегистрирован. Во-вторых, получить письмо подтверждения из банка о проведении успешной экспортной операции. И третьим шагом – подать заявку в ГАР, где указать код плательщика НДС и добавить скан копию письма из банка.

Решение о включении в список экспортеров будет принято в течение 3 рабочих дней после подачи заявки.

Обновление сведений об агропредпринимателях, включенных в перечень верифицированных субъектов, будет производиться ежедневно.

Постановление вступает в силу через 10 дней со дня опубликования. То есть с 10 ноября. К тому времени таможня осуществляет оформление экспорта по привычным процедурам, которые действовали сегодня.

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