Розпочався прийом заявок на включення до верифікованих експортерів за новим критерієм щодо валютної виручки

Заявки від підприємців приймаються в Державний аграрний реєстр.

Міністерство аграрної політики та продовольства України повідомило, що з 13 листопада розпочався прийом заявок від підприємців в Державний аграрний реєстр на включення в списки верифікованих експортерів агропродукції за новими розширеними критеріями.

Згідно з постановою Уряду № 1174 про розширення критеріїв, для подачі заявки в ДАР підприємець в період з 23.02.2022 по 27.10.2023 включно здійснив експорт товарів, отримав не менше 40 млн грн валютної виручки, за якою був завершений валютний контроль, що підтверджується листом з банку.

Крім того, відповідно до нових критеріїв:

- надається доступ до процедури верифікації підприємцям, які зареєстровані як платники податку на додану вартість після 23 лютого 2022 року;

- підприємець не має податкового боргу за платежем 21081000 «Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері ЗЕД»;

- щодо підприємця не складався акт ДПС про відсутність за місцем юридичної реєстрації при перевірці дотримання валютного законодавства.

З текстами наказів і списком верифікованих підприємців можна ознайомитися на сайті Міністерства.

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