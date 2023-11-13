Систему судебного управления в Украине следует оптимизировать на основе независимого функционального аудита, - Еврокомиссия

Еврокомиссия считает, что, учитывая институциональную сложность и функциональные совпадения, систему судебного управления следует улучшить, а также принять новую стратегию реформы системы правосудия.

Система судебного управления в Украине «следует улучшить и оптимизировать на основе независимого и профессионального функционального аудита». Об этом говорится в отчете Европейской комиссии по результатам оценки готовности Украины начать переговоры о вступлении в ЕС.

В частности, Еврокомиссия проанализировала соотношение функций Высшего совета правосудия, ВККС, Совета судей, съезда судей, Государственной судебной администрации и сделала вывод, что «учитывая институциональную сложность, функциональные совпадения, серьезную нехватку финансирования, большое количество вакансий и вызовы, систему судебного управления следует улучшить и оптимизировать на основе независимого и профессионального функционального аудита».

Также, по мнению ЕК, следует обеспечить проведение проверки добропорядочности в Верховном Суде и других судах.

«Для борьбы с коррупцией в Верховном Суде и других судах следует использовать эффективные инструменты добропорядочности, в частности, путем проверки добропорядочности и деклараций об имуществе судей, дисциплинарной базы и усовершенствованных процедур отбора с акцентом на добродетели и профессиональной этике», отмечается в Отчете.

Кроме того, в Отчете идет речь о необходимости разработки новой стратегии реформы системы правосудия.

«Стратегия развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021-2023 годы определила основные направления реформ в секторе юстиции, в частности, реорганизацию местных судов, реформу ключевых органов судебного управления, консолидацию ключевой функции Верховного Суда для обеспечения единства практики, развития альтернативного разрешения споров, отбора новых , реформы прокуратуры, а также реформы Конституционного Суда. Часть реформаторских мер, предусмотренных стратегией, была реализована должным образом. Формальная оценка реализации стратегии не проводилась. Новая стратегия реформы системы правосудия в ответ на вызовы военного времени все еще должна быть разработана прозрачно и инклюзивно и принята», отмечается в Отчете.

Среди конкретных мер в сфере судопроизводства, Еврокомиссия определила следующие.

После ликвидации Окружного административного суда Киева должен быть создан новый административный суд, рассматривающий дела с участием центральных органов власти и укомплектованный надлежащим образом проверенными судьями.

В следующем году Украина должна укомплектовать открытые вакансии Конституционного Суда Украины в соответствии с принятым законодательством;

восстановить отбор обычных судей на основе усовершенствованной правовой базы, включая четкие критерии добропорядочности и профессионализма и сильную роль Общественного совета добропорядочности;

возобновить приостановленное в 2019 году квалификационное оценивание судей (проверку);

ввести прозрачный и основанный на заслугах отбор прокуроров руководящего уровня путем внесения изменений в законодательную базу и принятие необходимых институциональных мер;

создать службу дисциплинарных инспекторов после прозрачного и мерократического процесса отбора и возобновить рассмотрение дисциплинарных производств в отношении судей, имеющих приоритет по резонансным делам и делам, приближающимся к сроку давности;

принять действенные меры по устранению коррупционных рисков в Верховном Суде;

усилить дисциплинарную систему прокуроров путем усовершенствования существующей правовой и институциональной базы;

завершить комплексный ИТ-аудит, включая существующие ИТ-системы, бизнес-процессы и организационную структуру, и по результатам аудита принять и приступить к внедрению дорожной карты модернизации ИТ-систем в судебной системе, включая разработку новой системы управления делами.

Учитывая вызовы, связанные с войной, в частности, перемещение населения и предприятий, Украине следует принять законодательство, которое официально вводит дистанционные слушания и регулирует процедурные аспекты таких слушаний, полностью уважая процессуальные права сторон.

Не обошла стороной Еврокомиссия и вопрос обеспечения единства судебной практики.

«В последние годы украинское судопроизводство прилагало значительные усилия для обеспечения единства судебной практики, которая является ключевым элементом верховенства права и правовой определенности. В Верховном Суде введено несколько процедурных фильтров, заработала Большая Палата Верховного Суда. В дополнение к существующему реестру судебных решений создана электронная база данных правовых позиций Верховного Суда, чтобы облегчить идентификацию соответствующих указаний Верховного Суда относительно толкования и применения отдельных правовых норм.

Однако в этой сфере необходимо приложить больше усилий, поскольку существует разная судебная практика, в том числе в пределах одного суда. Доступ в Большую Палату все еще требует разрешения соответствующего кассационного суда, что подрывает усилия по унификации. Дальнейшие меры по правовой и институциональной реформе должны быть тщательно выверены и основываться на тщательной оценке и инклюзивных консультациях с привлечением судей и экспертов в соответствующей отрасли», отмечает ЕК.

Реформирование КСУ должно продолжиться принятием закона о конституционной процедуре в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, чтобы повысить прозрачность и подотчетность в работе КСУ и сделать более эффективной конституционную процедуру.

«Распределение дел между судьями и прокурорами»

Также Еврокомиссия указывает, что хотя распределение дел между судьями в суде основывается на случайной (автоматической) системе, однако из-за структурных недостатков судебной системы, включая ограниченные ресурсы и влияние захватнической войны, «автоматическое распределение дел не функционирует должным образом».

Аналогично, по мнению ЕК, все еще необходимо ввести случайное распределение дел между отдельными прокурорами на основе строгих и объективных критериев, включая специализацию, а также надлежащий контроль и гарантии от манипуляций, а также действенный механизм обжалования решений об отводе прокурора.

Судебную систему следует лучше финансировать

Едва ли не впервые Еврокомиссия затронула вопрос недофинансирования судов.

«Судебная система страдает от серьезного недофинансирования, которое еще больше усиливается из-за агрессивной войны и ее влияния на государственные финансы. Финансовые ресурсы, выделенные на судебную систему, удовлетворили 63,4% общих потребностей в финансировании в 2022 году и только 51,4% в 2023 году. В частности, несудейский персонал в судах испытывает значительное недофинансирование, что влечет их отток и нарушает работу судов.

Во время промежуточного осмотра 2022 г. произошли существенные изменения в бюджетные назначения на судебную систему. Расходы на все местные и апелляционные суды сократили более чем на 10%, а на другие судебные учреждения – на 15-20% по сравнению с первоначальными ассигнованиями на 2022 год.

Как только ситуация с государственными финансами стабилизируется, правительство должно возобновить финансирование судебной системы одновременно осуществляя тщательно спланированную оптимизацию расходов и сети судов.

К концу 2022 года в Украине было 4 643 судьи, что в среднем составляет 11 судей на 100 000 жителей, в то время как в среднем по Европе этот показатель составлял 22,2 судьи на 100 000 жителей. За последние несколько лет ряд судов первой инстанции прекратил рассмотрение дел из-за острой нехватки судей и отсутствия ВККС. Более 100 судов в Украине работали с укомплектованностью 50% и даже меньше. Между судами по всей стране остаются значительные отличия в нагрузке. В некоторых случаях нагрузки на судей одной инстанции и юрисдикции могут отличаться в несколько раз. Правительство намерено решить эту проблему путем оптимизации сети судов. Однако изменения в Закон о судоустройстве от декабря 2022 перенесли оптимизацию на 1 год после окончания военного положения. Органы судебного управления должны продолжать применять другие меры, включая отбор новых судей и командирование, чтобы сбалансировать нагрузку», - говорится в отчете.

И хотя Еврокомиссия отмечает, что все эти меры должны способствовать укреплению общественного доверия к судебной системе, «которая остается очень низкой», однако указывает, что согласно социологическим опросам, доверие граждан растет в последние годы. Так, в 2021 году судебным властям доверяли 15,5% респондентов, в 2023 году – 24,8%.

В то же время, как констатировали в Еврокомиссии, «иностранные бизнес-ассоциации продолжают называть проблемы с судебной системой и распространенность коррупции одними из главных препятствий для ведения бизнеса в Украине».

Автор: Наталья Мамченко

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