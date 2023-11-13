Фінляндія ввела заборону на в'їзд із рф

Через наплив нелегалів Фінляндія з 9 листопада ввела заборону на кордоні з рф.

Джерело фото: ukrinform

Протягом останніх місяців на прикордонні пункти Південно-Східної Фінляндії надійшла надзвичайна кількість осіб, чиї проїзні документи не відповідали вимогам, повідомляє Прикордонна охорона. З початку серпня таких осіб прибуло 91, вони представляють громадян третіх країн, що транзитом подорожували через росію та не були громадянами р чи України. Прикордонна служба Фінляндії із 9 листопада заборонила в'їзд людям, які їдуть велосипедом через пункти пропуску на кордоні з рф.

Ці особи звернулися за притулком у Фінляндії. Проблема полягає в тому, що прибульці не мали необхідної візи для в’їзду. Раніше російська влада не дозволяла виїзд з росії до фінських прикордонних пунктів, якщо не були наявні необхідні документи. Однак ситуація змінилася, принаймні, на кордоні Південно-Східної Фінляндії, повідомляє прикордонна служба.

Фінська прикордонна служба вважає, що деякі особи навмисно потрапляють до Фінляндії без належних документів для в’їзду, і підозрює, що це може бути пов'язане з міжнародною злочинністю.

Представник прикордонної служби Матті Піткянійтті зазначив, що це може становити злочин, оскільки організаторам допомогли потрапити до Фінляндії особам без легальних документів.

«Відповідно до Кримінального кодексу, в організації незаконного в’їзду винна особа, яка, крім іншого, організовує перевезення особи, яка намагається в’їхати до Фінляндії без легальних документів. Ось про який вид злочину йдеться. Іншими словами, ці люди не тільки прибули до кордону своїми силами, але їм допомогли туди дістатися», – каже Піткянійтті.

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