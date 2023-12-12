Фінляндія може продовжити закриття кордону з рф після 13 грудня

Уряд розгляне можливість продовження закриття усіх КПП.

Уряд Фінляндії збирається ухвалити рішення про те, чи продовжувати тимчасове закриття усіх КПП на кордоні з рф після 13 грудня. Про це пише Yle.

Останнім на кордоні з рф закрили КПП "Райя-Йоосеппі", дія цього розпорядження має завершитися в ніч з середи на четвер.

За фінським законодавством, рішення щодо кордону мають оголошуватися щонайменш за добу до змін, тому воно очікується у вівторок.

Нагадаємо, що Фінляндія перестала пускати в країну людей на велосипедах з рф.

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