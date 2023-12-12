У роботі оператора «Київстар» стався масштабний збій: не працюють мобільний зв’язок та інтернет

Через збій у абонентів оператора «Київстар» можуть бути недоступні послуги зв’язку та доступу в інтернет.

У вівторок, 12 грудня, у роботі оператора мобільного зв’язку «Київстар» стався технічний збій. Про це повідомила у пресслужбі компанії.

Через збій можуть бути недоступні послуги зв`язку та доступу в інтернет у частини абонентів.

«Спеціалісти компанії працюють над усуненням проблеми. Приносимо абонентам вибачення за тимчасові складнощі та дякуємо за розуміння», — сказано у повідомленні.

Користувачі повідомляють про проблеми зі зв'язком у Києві, Одеській та Дніпропетровській областях.

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