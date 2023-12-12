МВФ схвалив другий перегляд програми для України: відома сума наступного траншу

Перегляд програми дозволить Україні отримати транш у розмірі близько 900 млн доларів.

У понеділок, 11 грудня, Міжнародний валютний фонд схвалив перегляд програми для України. Про це повідомив постійний представник України у МВФ Владислав Рашкован на своїй сторінці у Facebook.

«Рада директорів сьогодні затвердила другий перегляд програми розширеного кредитування, який також уможливлює перерахування українському уряду третього траншу у розмірі близько 900 мільйонів доларів», - написав Рашкован.

Він оприлюднив відео, на якому директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва підтверджує інформацію про перегляд програми. На ролику також є Президент України Володимир Зеленський.

За його словами, тепер Україна працюватиме над підготовкою до третього перегляду програми, який може відбутися вже цієї весни.

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