У Львові перейшли на безготівкову оплату у транспорті

У міському транспорті почав діяти е-квиток.

Фото: Львівській портал

У громадському транспорті Львова почав діяти е-квиток, повідомляє Львіська міська радаю

Відтепер у транспорті можна розрахуватися з поїздку кількома способами: карткою Леокарт, банківськими картками й мобільними пристроями з NFC, а також готівкою (в разі розрахунку готівкою водій видає паперовий квиток).

Право на пільговий проїзд надається лише власникам картки Леокарт (карту слід валідувати під час кожної поїздки), але є виняток: учасники бойових дій на підставі своїх посвідчень матимуть змогу їздити безкоштовно.

Найдешевшою буде поїздка з транспортною карткою Леокарт, а найдорожчою – при оплаті готівкою.

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