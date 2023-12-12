«Полював» на військові аеродроми та полігони Одещини: суд покарав ворожого агента

Агент, який зливав дані про місця дислокації ЗСУ, функціонування резервних аеродромів і військових полігонів, отримав 15 років позбавлення волі.

Фото: Одеська обласна прокуратура

На Одещині медпрацівника одного із закладів охорони здоров’я визнали винним у державній зраді та призначили йому 15 років за ґратами. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Зазначається, що агент з липня по серпень 2022 року передавав російським спецслужбам дані про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ і тероборони, функціонування резервних аеродромів і військових полігонів на півдні Одеської області.

На виконання завдань «куратора» він детально описував стан об’єкту, матеріал, з якого збудований, прилеглу територію, чисельність особового складу і військової техніки на об’єктах та їх переміщення, вказував кількість облаштованих укріплень.

Також ворожий інформатор збирав розвіддані про розташування мостів, залізничних вузлів та відправлення боєприпасів для артилерійського озброєння ЗСУ до Миколаєва.

Цю інформацію з точними координатами та геомітками він передавав співробітнику розвідувальних органів рф через Telegram.

Чоловіка затримали у серпні 2022 року. На вирок суду він очікував під вартою.

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