Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Ефективність САП будуть кожні два роки перевіряти аудитори

Висновок про неефективність САП, що спричинено неналежним виконанням обов’язків керівником САП буде підставою для його дострокового звільнення.

Депутати пропонують розширити підстави звільнення з військової служби під час дії воєнного стану

У Парламенті зареєстрували законопроект стосовно підстав звільнення з військової служби під час воєнного стану.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура ліквідується як структурний підрозділ ОГП, а прокурори переводяться – що зміниться з 1 січня

Спеціалізована антикорупційна прокуратура ліквідується як самостійний структурний підрозділ Офісу Генпрокурора, а прокурори та інші працівники САП переводяться за їх згодою.

У склад Великої Палати Верховного Суду обрано трьох нових суддів

Нових суддів делегували у склад ВП ВС Касаційний цивільний суд та Касаційний кримінальний суд.

Федір Веніславський пропонує все ж перевірити суддів Верховного Суду на поліграфі, а заразом і членів ВРП та ВККС

Став відомий текст законопроекту, яким Федір Веніславський пропонує перевірити членів Вищої ради правосуддя, ВККС та суддів Верховного Суду на детекторі брехні.

  1. В Україні

«Полював» на військові аеродроми та полігони Одещини: суд покарав ворожого агента

09:51, 12 грудня 2023
Агент, який зливав дані про місця дислокації ЗСУ, функціонування резервних аеродромів і військових полігонів, отримав 15 років позбавлення волі.
«Полював» на військові аеродроми та полігони Одещини: суд покарав ворожого агента
Фото: Одеська обласна прокуратура
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

На Одещині медпрацівника одного із закладів охорони здоров’я визнали винним у державній зраді та призначили йому 15 років за ґратами. Про це повідомляє обласна прокуратура. 

Зазначається, що агент з липня по серпень 2022 року передавав російським спецслужбам дані про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ і тероборони, функціонування резервних аеродромів і військових полігонів на півдні Одеської області.

На виконання завдань «куратора» він детально описував стан об’єкту, матеріал, з якого збудований, прилеглу територію, чисельність особового складу і військової техніки на об’єктах та їх переміщення, вказував кількість облаштованих укріплень.

Також ворожий інформатор збирав розвіддані про розташування мостів, залізничних вузлів та відправлення боєприпасів для артилерійського озброєння ЗСУ до Миколаєва.

Цю інформацію з точними координатами та геомітками він передавав співробітнику розвідувальних органів рф через Telegram.

Чоловіка затримали у серпні 2022 року. На вирок суду він очікував під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Галина Момонт
    Галина Момонт
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Ігор Бенедисюк
    Ігор Бенедисюк
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді