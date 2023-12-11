Зеленський розпочав офіційну частину візиту до США: зустрівся очільником Пентагону Ллойдом Остіном

Під час зустрічі обговорили розвиток подій на фронті.

Фото: Володимир Зеленський/Телеграм

Президент Володимир Зеленський у межах офіційної частини візиту до Вашингтона провів зустріч з очільником Пентагону Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльзом Брауном. Про це повідомив Президент у Телеграм.

"Обговорили виклики для глобальної безпеки, розвиток подій на фронті та подальшу українсько-американську співпрацю у сфері оборони.

Я вдячний США за виконання наших домовленостей, особливо щодо посилення протиповітряної оборони, а також міністру Остіну та генералу Брауну за їхнє особисте лідерство", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Зеленський прибув у Сполучені Штати, де зустрінеться з президентом США Джо Байденом.

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