Зеленський вирушає до США, де зустрінеться з Байденом: що обговорять

Серед ключових тем на переговорах у Вашингтоні буде продовження оборонної співпраці України та США.

У понеділок, 11 грудня, Президент України Володимир Зеленський прибуде у Сполучені Штати, де зустрінеться з президентом США Джо Байденом. Про це повідомляє Офіс Президента.

«11 грудня Володимир Зеленський розпочне робочий візит до Сполучених Штатів Америки. Президент України зустрінеться з президентом США Джозефом Байденом, проведе низку зустрічей і переговорів», – йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що Зеленський фокусуватиметься на забезпеченні єдності США, Європи та світу навколо підтримки України в захисті від російського терору та у зміцненні міжнародного порядку, заснованого на правилах і повазі до суверенітету кожної нації.

Серед ключових тем на переговорах у Вашингтоні буде продовження оборонної співпраці України та США, зокрема спільних проєктів із виробництва зброї та систем ППО, а також координація зусиль двох держав у наступному році.

У Білому домі повідомили, що зустріч президентів відбудеться 12 грудня.

«Президент Байден запросив президента України Володимира Зеленського на зустріч у Білий дім у вівторок, 12 грудня, щоб наголосити на непохитній прихильності Сполучених Штатів підтримці народу України, який захищається від жорстокого вторгнення росії», – ідеться в повідомленні.

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