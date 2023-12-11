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  1. В Україні

Зеленський вирушає до США, де зустрінеться з Байденом: що обговорять

08:31, 11 грудня 2023
Серед ключових тем на переговорах у Вашингтоні буде продовження оборонної співпраці України та США.
Зеленський вирушає до США, де зустрінеться з Байденом: що обговорять
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У понеділок, 11 грудня, Президент України Володимир Зеленський прибуде у Сполучені Штати, де зустрінеться з президентом США Джо Байденом. Про це повідомляє Офіс Президента.

«11 грудня Володимир Зеленський розпочне робочий візит до Сполучених Штатів Америки. Президент України зустрінеться з президентом США Джозефом Байденом, проведе низку зустрічей і переговорів», – йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що Зеленський фокусуватиметься на забезпеченні єдності США, Європи та світу навколо підтримки України в захисті від російського терору та у зміцненні міжнародного порядку, заснованого на правилах і повазі до суверенітету кожної нації.

Серед ключових тем на переговорах у Вашингтоні буде продовження оборонної співпраці України та США, зокрема спільних проєктів із виробництва зброї та систем ППО, а також координація зусиль двох держав у наступному році.

У Білому домі повідомили, що зустріч президентів відбудеться 12 грудня.

«Президент Байден запросив президента України Володимира Зеленського на зустріч у Білий дім у вівторок, 12 грудня, щоб наголосити на непохитній прихильності Сполучених Штатів підтримці народу України, який захищається від жорстокого вторгнення росії», – ідеться в повідомленні.

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