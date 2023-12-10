Публічний доступ до Реєстру декларацій відкрито – НАЗК

Якщо у Реєстрі немає декларації певної особи, то це означає, що щодо неї до НАЗК надійшло подання про вилучення з публічного доступу.

Джерело фото: НАЗК

НАЗК відкрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

«10 грудня 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції (далі - НАЗК) виконало вимоги прийнятого Верховною Радою України Закону № 3384-ІХ та забезпечило відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), із врахуванням заходів безпеки, визначених п. 2-11 Прикінцевих положень Закону України “Про запобігання корупції”», - сказано у повідомленні.

Також у НАЗК роз'яснили, що якщо у Реєстрі немає декларації певної особи, то це означає, що щодо неї до НАЗК надійшло подання про вилучення з публічного доступу.

Повний публічний доступ до Реєстру буде забезпечено НАЗК після завершення чи скасування воєнного стану в Україні.

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