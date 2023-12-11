Внутрішньо переміщені особи у Чернівцях можуть отримати фінансову допомогу: які умови

Громадяни, які впродовж листопада виїхали з районів активних бойових дій до Чернівецької територіальної громади, можуть отримати фінансову підтримку.

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Українці, які впродовж листопада виїхали з районів активних бойових дій до Чернівецької територіальної громади, можуть отримати фінансову підтримку. Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Допомогу надаватиме недержавна гуманітарна організація Action Against Hunger.

Щоб подати заявку на допомогу, потрібно заповнити заявку. Також необхідно буде надати оригінали деяких документів.

У Мінреінтеграції зауважують, що заповнення онлайн-форми не є фінальною реєстрацією у програмі. Спеціалісти програми зв’яжуться з кандидатами та повідомлять про подальші дії.

Action Against Hunger – всесвітня організація з питань гуманітарної допомоги, заснована у Франції в 1979 року.

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