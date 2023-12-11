У Дніпрі поліція розслідує займання зупинки, що стала меморіалом пам’яті загиблих від ракетного удару

Поліція відкрила кримінальне провадження.

У Дніпрі внаслідок загоряння пошкоджена зупинка громадського транспорту, що стала меморіалом пам’яті загиблих від ракетного удару рф по будинку. Містяни на зупинці залишали іграшки, лампадки та квіти, щоб вшанувати пам'ять.

Як повідомили у поліції, наразі правоохоронці встановлюють свідків події, перевіряють камери відеоспостереження, проводять всі необхідні заходи для встановлення причини пожежі.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення чи пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

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