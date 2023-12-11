У Дніпрі поліція розслідує займання зупинки, що стала меморіалом пам’яті загиблих від ракетного удару

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Рішення КСУ щодо малозначності спорів не визнає неконституційними процесуальні фільтри у Верховному Суді, — думка Касаційного господарського суду

У КГС Верховного Суду вважають, що рішення КСУ у справі про малозначність спорів не стосується процесуальних фільтрів в касаційній інстанції, і справа на 1,24 млн грн є малозначною та не підлягає розгляду Верховним Судом.

Суд повинен пересвідчитися, що наданий адвокатом обсяг послуг і витрачений на це час відповідають критерію реальності витрат, — ВС про відшкодування витрат на професійну правову допомогу

Також Верховний Суд підкреслив, що розмір відшкодування моральної шкоди не повинен призводити до безпідставного збагачення потерпілого.

Чи необхідне повторне призначення слідчого або прокурора у кримінальному провадженні, яке було виділене або об'єднане з іншим, - позиція ВС

У цій справи суди попередніх інстанцій вказали, що при виділенні матеріалів досудового розслідування в окреме кримінальне провадження необхідно знову призначити слідчого та прокурора у виділеному кримінальному провадженні, а тому всі докази сторони обвинувачення є недопустимими, - яку позицію зайняв Верховний Суд.

Верховний Суд визначив, коли висновок експерта, який проводив почеркознавчу експертизу, є недопустимим доказом

Місцевий суд визнав недопустимим доказом висновок судово-почеркознавчої експертизи через недотримання порядку її проведення без дослідження вільних зразків підпису, які не були надані експерту.

Верховний Суд висловився щодо дії закону в часі у триваючих правовідносинах

Якщо чинна на момент прийняття відповідного рішення владним суб`єктом норма визначала таке рішення як правомірне, то відсутні підстави визнавати їх у судовому порядку протиправними, навіть, якщо на момент розгляду справи в суді відбулися зміни в законодавстві і такі рішення суб`єкта владних повноважень вже не узгоджуються з вимогам закону.

  1. В Україні

У Дніпрі поліція розслідує займання зупинки, що стала меморіалом пам’яті загиблих від ракетного удару

07:42, 11 грудня 2023
Поліція відкрила кримінальне провадження.
У Дніпрі поліція розслідує займання зупинки, що стала меморіалом пам’яті загиблих від ракетного удару
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У Дніпрі внаслідок загоряння пошкоджена зупинка громадського транспорту, що стала меморіалом пам’яті загиблих від ракетного удару рф по будинку. Містяни на зупинці залишали іграшки, лампадки та квіти, щоб вшанувати пам'ять.

Як повідомили у поліції, наразі правоохоронці встановлюють свідків події, перевіряють камери відеоспостереження, проводять всі необхідні заходи для встановлення причини пожежі.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення чи пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

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