В Днепре полиция расследует возгорание остановки, которая стала мемориалом памяти погибших от ракетного удара

Полиция открыла уголовное производство.

В Днепре в результате возгорания повреждена остановка общественного транспорта, которая стала мемориалом памяти погибших от ракетного удара рф по дому. Горожане на остановке оставляли игрушки, лампадки и цветы, чтобы почтить память.

Как сообщили в полиции, в настоящее время правоохранители устанавливают свидетелей происшествия, проверяют камеры видеонаблюдения, проводят все необходимые меры для установления причин пожара.

По указанному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается следствие.

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