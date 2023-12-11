Словацкие скауты передали украинской стороне Вифлеемский огонь мира

От огня, принесенного на границу, традиционно зажгли лампадки и свечи.

Украинской стороне в канун рождественских праздников словацкие скауты передали Вифлеемский огонь миру.

В Госпогранслужбе рассказали, что, как и в предыдущие годы, огонь доставили из Вифлеема в Вену, а оттуда словацкие скауты довезли его до украинско-словацкой границы.

От огня, принесенного на границу, традиционно зажгли лампадки и свечи. Их развезут по территории Украины.

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