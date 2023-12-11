На Киевщине 11 декабря прогнозируют облачную погоду, а временами небольшой мокрый снег и дождь

Синоптики дали прогноз погоды на 11 декабря по области.

Изображение: freepik.com

В Киевской области в понедельник, 11 декабря, синоптики прогнозируют облачную погоду, временами небольшой мокрый снег и дождь.

Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометеорологического центра.

На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве ночью и днем около 0°.

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