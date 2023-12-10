На Полтавщине вытащили из колодца женщину

Женщина упала в колодец.

В Полтавской области чрезвычайники вытащили из колодца женщину. Как рассказали в ГСЧС, в воскресенье 10 декабря утром в Службу спасения поступило сообщение о том, что в пгт Новые Санжары женщина упала в колодец.

Прибывшие на место происшествия бойцы ГСЧС с помощью спасательного снаряжения спустились в колодец и подняли женщину на поверхность.

Пострадавшую передали бригаде экстренной медицинской помощи.

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